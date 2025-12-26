SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。Xmas“抱擁ショット”を公開した。「初めて台湾で過ごしたクリスマスお仕事で年末ギリギリまで台湾にいますみんなは何して過ごしたかな？」とつづり、クリスマスツリーの前でテディベアに抱きついている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いすぎるう」「美しい」「最高」「ほら〜かわいい〜」「ニットがとって