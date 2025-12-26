俳優の小芝風花（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。前日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』で放送された「ゴチになります最終戦」で高橋文哉、矢部浩之と共に“クビ”が決定し、投稿では写真を添えて番組への感謝をつづった。【写真】「たくさんたくさんありがとうっっっ」共に“クビ”となった高橋文哉と悔しそうな表情の小芝風花※2枚目放送では、増田貴久が2位でいち早く残留を決めた後、白