鈴木憲和農相は26日の閣議後記者会見で、日本とロシア双方の漁船が互いの排他的経済水域（EEZ）内で行う地先沖合漁業の交渉が2026年分の漁獲枠で合意できなかったと述べた。マダラ漁などで漁業者に影響が出そうだ。