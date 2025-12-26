２６日午前７時頃、長野県松川村の県道で、軽四貨物車やクレーン車など計４台が絡む事故があったと１１０番があった。県警大町署と北アルプス広域消防本部によると、この事故で軽四貨物車１台が炎上し、運転者とみられる１人の死亡が確認された。このほか、少なくとも男性１人が病院に搬送されたが、命に別条はないという。事故当時、現場の路面が凍結していたとみられ、同署はスリップで事故が起きた可能性もあるとみている。