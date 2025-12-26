高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり代表の男が国外逃亡していた事件で、国際手配されていた元代表の男について警視庁が逮捕する方針を固めたことがわかりました。警視庁が詐欺の疑いで逮捕するのは、「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」の元代表、福原敬済容疑者（44）です。福原容疑者はおととし8月から12月までの間、高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」で時計のオーナーから預かった「ロ