国外に逃亡し、警視庁に国際手配されていた高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」の元社長について、警視庁は、預かった高級腕時計を騙し取った疑いで逮捕する方針です。詐欺の疑いで逮捕されるのは「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」の元社長・小湊敬済こと福原敬済容疑者です。福原容疑者はおととし、都内の男性から預かった高級腕時計10数本、時価総額1500万円以上をだまし取った疑いが持たれています。福原容疑