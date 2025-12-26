タレント・今田耕司が２６日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」で、漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」決勝戦について語った。２１日に行われたＭ−１決勝の司会を務めた今田は「まずはわたくしの、審査員、伝説の?哲夫飛ばし?から始まり」と?自画自賛?するように話した。これは審査員を務めた笑い飯・哲夫が、女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」の審査をめぐって霜降り明星・粗品とバトル