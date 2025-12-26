大阪・関西万博で「2億円トイレ」として注目を集めた「トイレ5」を設計した一級建築士の米澤隆氏が2025年12月25日、Xでトイレの利活用をめぐる手続き上の問題について困惑を明かした。「約半数が諸事情により移設が叶わず、解体・廃棄されてしまう見込み」米澤氏が万博で設計を手がけた「トイレ5」は、ダイヤモンドオンラインが24年2月に公開した記事を発端として、SNSなどで「2億円トイレ」として批判を集めた。その一方で、一連