子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。ノロウイルスは冬場に猛威をふるう、とても感染力の強いウイルスです。ごく少量でも感染し、激しい症状を引き起こすのが特徴。大切な家族の健康を守るために、ノロウイルスの特徴と正しい予防法をトリートマンと一緒に学んでいきましょう！ノロウイルスは突然、激しくやってくる！ノロウイルスに感染すると、1〜2