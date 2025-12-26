ホープフルステークスの攻略POINT 【前走距離】重賞勝ち馬でも前走マイルは危険！前走1800Ｍ以上の馬を狙え！ 前走距離別成績を見ると、１８００Ｍ組は［７・２・３・42 ］、２０００Ｍ組馬は［３・６・６・71］。 一方、１８００Ｍ未満組は［０・２・１・８］で連対馬２頭はデイリー杯２歳Ｓ、新潟２歳Ｓの勝ち馬。 かつては出世レースとされたマイルの重賞レースもホープフルＳでは強調