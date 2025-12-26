ホープフルステークスの攻略POINT 【波乱の主役】外国人騎手は全部買える!?穴でも人気でも絶対にマーク 短期免許の外国人騎手の活躍は秋・冬の風物詩だが、ホープフルＳはそれが顕著。 ルメール、Ｍ・デムーロ騎手を除く外国人騎手は［３・４・０・９］で連対20頭中７頭が短期免許の外国人騎手。 22年⑭人気ドゥラエレーデを勝利に導いたムルザバエフ騎手は翌23年②人気