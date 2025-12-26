資料香川県空撮 香川労働局によりますと、香川県の2025年11月の有効求人倍率は、1.36倍（季節調整値）で、前月より0.05ポイント低下しました（全国平均は1.18倍）。香川労働局は、県の雇用情勢判断を「求人が求職を上回って推移しているものの、このところ持ち直しの動きに弱さがみられる。今後も物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と1年6カ月ぶりに判断を引き下げました。 新規求人数は6854人で、前年