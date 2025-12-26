26日午前11時すぎ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。福岡県と佐賀県では、大雪の恐れはなくなりました。ただ、山地を中心に雪が積もっているところがありますので、積雪や路面凍結による交通障害に留意してください。また、27日朝は低温による水道管の凍結に注意してください。