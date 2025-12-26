アジア株上海株8日続伸、国家隊の株価下支え期待来週は12月製造業PMI 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 25818.93（休場） 中国上海総合指数 3966.29（+5.59+0.19%） 台湾加権指数 28407.27（+35.29+0.12%） 韓国総合株価指数 4137.94（+29.32+0.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 8762.70（休場） アジア株は上昇。 きょうはボクシングデーで豪州市場と香港市場は休場。米国市場は