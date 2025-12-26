ドル円一時156.49円東京CPI予想以上の鈍化で利上げ遠のくかNY金は最高値 政府の物価高対策の影響で12月の東京CPIは伸びが予想以上に鈍化した。インフレ鈍化を受け日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示すとの見方が広がっている。東京CPIは全国CPIの先行指標となる。 東京CPIを受け円売りが広がりドル円は一時156.49円まで上昇した。ただ、値動きは限定的。欧米オセアニアなど世界的にクリスマス休暇で取引参加者は少ない。