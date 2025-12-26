年末寒波の影響で、日本海側を中心に、冬の嵐となっています。引き続き、大雪や猛吹雪による交通障害などに警戒が必要です。北陸では風が急激に強まり、金沢で28.4メートル新潟の佐渡市弾崎では33.2メートルの最大瞬間風速を観測しました。また広い範囲で雪が降っていて、福岡、長崎、熊本、佐賀、大分の九州各地で初雪を観測しました。冬の嵐は、午後にかけて、ピークとなりそうです。27日朝までに予想される降雪量は、北陸で80セ