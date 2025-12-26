職務で知った秘密情報を知人女性に漏らしたとして、検察当局は２６日にも、さいたま地検所属の３０歳代の男性検事を国家公務員法違反（守秘義務違反）で略式起訴する方針を固めた。関係者への取材でわかった。法務省は検事を懲戒処分する方針。関係者によると、捜査などを担当していた検事は、マッチングアプリで知り合った女性に対し、職務上知った情報を漏らしたとされる。女性からの情報提供を受けた検察当局の調査に対し、