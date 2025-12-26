記者会見で官邸筋の核兵器保有発言について言及する広島市の松井一実市長＝26日午前、広島市役所広島市の松井一実市長は26日の記者会見で、高市政権官邸筋の核兵器保有発言に対し「政府は個人的な見解に左右されるのではなく、非核三原則を貫くことを明確にすべきではないか。動向を注視したい」と述べた。松井氏は「三原則は国是であり、揺るがない事実だ」と指摘。「みんなで（核兵器を）なくすことを前提に、最後まで考え続