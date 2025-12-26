社会人野球の日本生命は26日、前ヘッドコーチの竹間容祐（ようすけ）氏（53）が来年1月1日付で新監督に就任すると発表した。梶田茂生監督（57）は退任する。日体大出身で外野手だった竹間氏は、97年の都市対抗優勝、02年には主将として日本選手権優勝に導いた。04年に現役引退。同社の指導者としてヘッドコーチなどを務めたのち、24年から社業に専念していた。息子の心さんは東芝のマネジャー。全国大会で親子対決が実現す