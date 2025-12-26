夫の不倫相手が、まさかの幼馴染だったという人も。子どもの頃からの親友を裏切るなんて、考えられません……。今回は、そんな体験をした女性のエピソードをご紹介します。結婚前からずっと好きだった「夫の不倫相手は、私の幼馴染でした。子どもの頃からずっと親友で、結婚後も仲良くしていた幼馴染。私と夫が結婚する前から、幼馴染は私の夫に恋愛感情を持っていたようです。何年も時間をかけ、私の夫と親密な関係になっていった