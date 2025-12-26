25日夕方、三種町の国道で車3台が絡む事故があり、軽乗用車を運転していた19歳の男性が意識不明の重体となっています。事故の瞬間の映像です。普通乗用車と軽乗用車が勢いよく衝突する場面を防犯カメラがとらえていました。太田朋孝記者「事故が起きた時間は日が落ちていました。街灯も見当たりません。警察がいまも状況を調べています」事故があったのは三種町鵜川の国道7号です。能代警察署の調べによりますと、25日午後5時半ご