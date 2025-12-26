三陽商会が反発している。午前１１時ごろに、上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８６％）、または２０億円とする自社株買いと２６年８月３１日を基準日とする１株から３株への株式分割を発表しており、これを好感した買いが流入している。自社株買いの取得期間は２６年１月１９日から８月３１日までで、株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るために実施するとしている。 また、株式分割に伴い２６年８月末