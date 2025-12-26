・トヨコーが続急伸、関越道での試験施工実施で国土強靱化関連の成長株として関心向かう ・ＴＯＲＩＣＯが急反騰しストップ高、１億円弱分のイーサリアムの購入を発表 ・ＣＩＪが続伸、日立「ＤＳＳ」と業務提携 ・ゼンムテックは大幅続伸、パソコン向け情報漏えい対策ソリューションの大型案件受注 ・ミタチ産業は急騰し上場来高値にツラ合わせ、１１月中間期営業益６６％増 ・ｆｏｎｆｕｎが７連騰、１月