けさ（26日）、坂出市の側溝で男性の遺体がみつかりました。 警察によりますと、きょう午前7時半ごろ、坂出市川津町の側溝で男性が倒れていると通行人から消防に通報があり、午前8時35分、死亡が確認されました。 男性は、仰向けに倒れていて、両膝を打撲しているということです。 男性は、70～80代くらいとみられていて、警察が死因や身元を調べています。