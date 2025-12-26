FC東京は26日、MF橋本拳人、FW野澤零温、FW小柏剛と明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新を発表した。橋本は今季リーグ戦28試合に出場し、野澤は同25試合1得点。小柏は怪我に悩まされて同3試合の出場だった。それぞれクラブを通じて以下のようにコメントしている。▽MF橋本拳人「あらためて青赤のユニフォームを着て戦える喜びを感じた2025シーズンでしたが、悔しさを感じたシーズンでもありました。より多くの勝利の喜びを