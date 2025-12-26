サンフレッチェ広島は26日、FW満田誠(26)が期限付き移籍中のガンバ大阪へ完全移籍することを発表した。満田は広島ユースから流通経済大を経て2022年にトップチームに加入。主力として活躍を続けていた中、今年2月にG大阪への期限付き移籍が電撃発表されていた。今季はG大阪でリーグ戦35試合2得点だった。G大阪を通じて「ガンバ大阪のタイトル獲得に向けて全力を注ぎ、戦っていきます。昨シーズンより更にチームに貢献できるよ