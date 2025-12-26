ファジアーノ岡山は26日、MF家坂葉光(23)が2026年6月30日までFC大阪へ期限付き移籍することを発表した。岡山と対戦する公式戦には出場できない。家坂は中央大から今季岡山に加入し、プロ1年目は天皇杯1試合の出場だった。岡山を通じて「1 年間、温かいご声援をいただき、本当にありがとうございました。今シーズンは思い描いていたような結果を残すことができず、苦しい時間を過ごしましたが、その中でも最後まで練習に一切妥