カマタマーレ讃岐は26日、国士舘大DF岡英輝(4年)の来季加入内定を発表した。岡はサガン鳥栖U-18から国士舘大に進学し、27日には全日本大学サッカー選手権(インカレ)の決勝・筑波大戦を控えている。クラブは「万能型のCB」と紹介した。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●DF岡英輝(おか・ひでき)■生年月日2003年5月26日(22歳)■出身地福岡県■身長/体重185cm/80kg■経歴大木FC-PLEASURE SC-鳥栖U-15-鳥栖U-18-国士舘