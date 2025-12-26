嵐が5年ぶりに公式TikTokを更新し、変わらぬチームワークと遊び心あふれる動画が話題を呼んでいる。 【動画】嵐の組体操チャレンジ／たびたび元気な姿を見せている嵐 ■息ぴったり！嵐の組体操チャレンジ 投稿されたのは、櫻井翔の「やってるぜ！」という一言をきっかけに、メンバーが入れ替わり立ち替わりで組体操の「扇」を完成させていく様子を収めた動画。体勢が崩れそうになりながらも、自然とフォロ