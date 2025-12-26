西野カナが自身のInstagramを更新し、パジャマ姿のオフショットを投稿した。 【写真】オリジナルキャラクター“Kanacorn”がプリントされたパジャマ姿を披露した西野カナ ■西野カナがレアなパジャマ姿を公開 2025年12月17日・18日に神奈川・Kアリーナ横浜で『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』を開催した西野。 本投稿は「Merry Christmas!!」