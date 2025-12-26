26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数257、値下がり銘柄数305と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨ、パワーエックス、ＴＯＲＩＣＯがストップ高。トライアルホールディングス、ジェイグループホールディングス、ミーク、ＦＵＮＤＩＮＮＯ、リブ・コンサルティングなど10銘柄は年初来高値を更新。ワンダープラネット、リンクバル、オンコリスバイオファーマ