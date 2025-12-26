26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 92801 199.7 44030 ２. 日経Ｄインバ 16746 142.95721 ３. 純金信託 12387 165.6 21520 ４. 純銀信託8897 256.6 35420