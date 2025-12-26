1月9日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ばいきんまんとブリキッド』みんなに、ブリキのおもちゃをくばるため、うちゅうからやってきた、ブリキッド。ばいきんまんに、おわれていた、カバおくんたちを、たすけてくれたんだよ！でも、そのせいで、ばいきんまんは、ブリキッドに、しかえしをするきなんだ！いったい、なにをするのかな？ほかに…『にんにくこぞうとシチューおばさん』げんきいっぱいの、にんにくこぞ