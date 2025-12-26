◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(26日、東京)バドミントンの松山奈未選手・緑川大輝選手の混合ダブルスペアは、全日本総合バドミントン選手権大会の1回戦でストレート勝利を収めました。松山選手はこれまで、志田千陽選手との女子ダブルス“シダマツ”ペアとして躍動。11年もの間プレーを重ね、24年のパリ五輪では銅メダルも獲得しました。その後、今年の8月にペアを解消。志田選手はパリ五輪混合ダブルス銅メダリスト