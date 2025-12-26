警察車両の赤色灯26日午前7時ごろ、長野県松川村の県道で、クレーン車など車4台が絡む事故があり、うち1台が炎上した。地元消防によると、炎上した車内から性別不詳の1人の遺体が見つかり、別の2台の男性2人が病院に搬送された。軽傷とみられる。県警大町署によると、当時、路面が凍結していたといい、車がスリップした可能性もあるとみて原因を詳しく調べる。