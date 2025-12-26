タレントのみちょぱこと、池田美優が２４日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、ため口ギャルタレントへの考え方が変化してきたと打ち明けた。みちょぱは「ため口キャラの若い子を少し引いた目でみていたけど、私間違ってました」と告白。今までは１０代、２０代前半の若いギャルタレント達が「おバカとか、ため口とかキャラをすごい作り込んできて、最初はすげえ爪痕残してきてるじゃんとか、引いた目で見ていた」という