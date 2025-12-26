先日、46歳の若さでこの世を去った『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』（2019）やドラマ『THE WIRE／ザ・ワイヤー』などに出演する俳優のジェームズ・ランソンさん。かつて隣人だったと言う女性が、ランソンさんに性被害から救われた経験があることを明かした。【写真】『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』に出演したジェームズ・ランソンさんVarietyによると、ランソンさんに救われた経験