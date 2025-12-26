【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの辻希美が12月25日、自身のオフィシャルブログを更新。家族のクリスマスパーティの様子を公開し、話題となっている。【写真】5児のママタレ「一体何品あるの？」手料理ズラリ豪華Xmasパーティの様子◆辻希美、パーティ料理披露辻は「昨日は我が家は家族でXmasパーティでした」とつづり、クリスマスイヴに開いたパーティの様子を公開。「ババとたぁくんと協力しながら 沢山のご飯をつくりまし