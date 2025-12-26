楽天は２６日、仙台市内の球団事務所で仕事納めを迎え、森井誠之球団社長（５１）が社員へあいさつした。今季は昨季（１６４万２３７１人）を上回る、１７０万７３４９人の観客動員数を記録。「ファンの皆さまの多大なご支援、日々の業務に献身的に取り組んでくれた職員全員の努力」と感謝を口にした。また球団創立２０年目で初めて、同一シーズンに東北６県で１軍公式戦を開催した。チームは終盤までＣＳ圏内の３位争いを繰り