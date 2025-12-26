兵庫・丹波篠山市では、篠山城跡の新たな観光資源創出を目的として、１２月１８日より、「ふるさとチョイス」を通じたクラウドファンディングの受付を開始した。丹波篠山市は豊かな自然や歴史的文化資源に恵まれており、気軽に日帰りで訪れることができる場所。今後は、この魅力をさらに広げ、滞在時間の延長や宿泊需要の創出につなげることで、地域の持続的な活性化を一層進めていく。寄附募集期間は来年３月１７日までの９