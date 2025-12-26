倉敷翠松高校女子バスケットボール部 高校バスケの全国大会ウインターカップ準々決勝が東京で行われ、倉敷翠松が大阪薫英女学院と対戦しました。 翠松は序盤から、前回大会でベスト4入りを果たしている大阪薫英に大きくリードを許します。 3年生のオルショガが第4Qでスリーポイントを決めるなど1人で37得点と気を吐きましたが、点差は縮まらず。65-92で敗れ、準々決勝敗退となりました。終