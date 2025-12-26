今夜26日、仕事納めの後は関東から北海道でも強烈な寒さとなり、万全の防寒対策が必要です。北日本や日本海側では雪が続くため、大雪や暴風雪などによる交通への影響に警戒してください。明日27日朝は東京都心などで今季一番の冷え込みとなりそうです。今夜26日関東から北海道も強烈な寒さ今日26日このあとも北海道や東北、北陸から山陰にかけては、雪が続き、積雪が多くなりそうです。九州の雪や雨はやむでしょう。関東から四国