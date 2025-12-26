ベルギー1部ヘンクが負傷離脱していた伊東純也の合流を発表ベルギー1部のKRCヘンクは12月25日、負傷のため長期離脱していた日本代表MF伊東純也がチームのトレーニングに合流したと発表した。ピッチへと帰ってきた姿に、ファンからは「待ってましたー！」「最高のクリスマスプレゼント」と反響が沸き起こっている。伊東はこれまでチームの主力として攻撃を牽引してきたが、10月14日のブラジル戦（3-2）で負傷により戦線を離脱。