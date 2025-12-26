セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス&デイジーダックシリコンプチポーチRIBBON! RIBBON!」を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミニーマウス&デイジーダックシリコンプチポーチRIBBON! RIBBON!」  登場時期：2025年12月19日より順次サイズ：全長約10×3×6cm種類：全6種（ミニーマ