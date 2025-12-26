徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授が26日、自身のフェイスブックで「最近、多数の韓国人観光客が訪問し、情報提供をしてきた」とし「富士山周辺の記念品店に旭日旗が掛けられた多様な木のスティック（杖）が販売されていた」と明らかにした。冬の富士山を見るために多くの海外観光客がここを訪れる中、旭日旗を全世界の観光客を対象に販売するのを防がなければいけないと、徐教授は主張した。徐教授は「登山をしないと