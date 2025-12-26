セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「呪術廻戦Fun！Fun！Fun！」が登場。集まって遊ぶキャラクターたちによる、日常のひとコマをイメージした新規描き下ろしのグッズが当たるくじを楽しめます☆ セガ ラッキーくじ「呪術廻戦Fun！Fun！Fun！」 発売日：2025年12月26日(金)より順次価格：1回 700円（税込）取扱店：ローソン、ミニストップ、その他ホビーショップ等※店舗への問合せはお控えくだ