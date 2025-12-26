名門私立の上智大学を卒業し、一流企業や有名ベンチャーから内定を得るも、その安定した道を自ら捨てた。現在、アイドルグループ「PinkySpice」のメンバーとして活動する美波海音さん（24）は、「何者かになれるのか」という思いから未知の道に挑戦した。そこには、心配する母親の反対を押し切るほどの強い意思があった。【衝撃画像】セクシーな黒ビキニ姿を披露…上智卒の高学歴アイドル・美波海音さん24歳の“全身グラビア”を