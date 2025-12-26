被害者のなかには9歳の女の子もいた⋯…。己の残忍な欲望を満たすため、12人の若い女性を強姦・殺害したフランスの連続殺人犯、ミシェル・フルニレ。「処女としたい」という欲望を叶えようとする彼を、妻も支えた“恐るべき理由”とは？文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）【ー衝撃画像ー】処女とするため9歳の少女まで毒牙に…女性12人を殺害「人間をやめた