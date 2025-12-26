〈「被害者には9歳の女の子も」“処女とする”ため12人を殺害⋯「夫の黒い欲望」に妻はなぜ協力した？（フルニレ事件）〉から続く残忍な欲望を満たすため、12人の若い女性を強姦・殺害したフランスの連続殺人犯、ミシェル・フルニレとその妻。しかし2人の犯行もついに終わりを迎える。警察に捕まったフランス史上最悪夫婦のその後とは⋯⋯。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（