〈「13歳少女のカラダ」は野生動物に食いちぎられていた⋯女性12人を連続殺人“フランス最悪の殺人夫婦”はなぜ捕まった？（フルニレ事件）〉から続く「処女」に取り憑かれ、虚構の被害者像をでっち上げた夫と、それに同調した妻。12人殺害の末、裁きはどう下ったのか。凶悪なフランス人夫婦を待っていた衝撃の結末と、その後の人生を追う。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より、その後の顛末を一部抜粋してお届けする